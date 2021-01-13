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باشاغا يبحث مع رئيس مصلحة الأحوال المدنية سبل حل مشاكل قبائل الطوارق

تم النشر منذُ 28 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

بحث وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا، صباح اليوم الأربعاء، مع رئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد بالتمر, المشاكل والعراقيل التي تواجه قبائل الطوارق ووضع الحلول العاجلة لها.

اللقاء الذي عقد بمقر وزارة الداخلية اليوم، وحضره رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب عميد دكتور يوسف مراد، ومدير مكتب الوزير عميد أحمد الطويبي، بحث أيضا مراجعة أعمال اللجان المشكلة بخصوص متابعة مشاكل الطوارق، وفق بيان للوزارة اليوم.

وطالب الوزير بضرورة تقديم تقرير عن أعمال هذه اللجان بشكل دوري، وما توصلت إليه من إجراءات تخدم مصالح قبائل الطوارق.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • باشا آغا يبحث عن مؤيدين له من مكون الطوارق لأن المعركه ستكون للأستيلاء علي الجنوب وتفكيره في توسيع شريحة مؤيديه فليس كافي ان يكون مؤيد في مصراته فقط بل يسعي لايجاد انصار حتي في الجنوب والا أيش خطر عليه في هذا الوقت حل مشاكل الطوارق الاداريه خاصه وهم لم يلقول أذان صاغيه لمشاكلهم في كل الحكومات السابقه فهل سيستفيد هذا المخادعه بدعم مكون الطوارق له وهم غافلين عن آلاعيبه او سيتفطنوا الي ان ما يقوم به الوزير اليوم لا يعدو كونه أمر شبيه بالدعايه الانتخابيه التي فيها المرشحه يوعد داعميه بالجنه الموعوده وبعدها لا ينفذ ولا حاجه مما وعد به فيتضح الي كل من اعطي صوته له انه أستخدمهم للحصول علي اصوات تمكنه في الفوز فقط

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