“الأهلي بنغازي” يستأنف تدريباته في مقرّه التاريخي

باشر “الأهلي بنغازي” تدريباته في ملعب النادي بحي الزيتون، مساء أمس، عقب الراحة السلبية التي منحها المدرب للاعبين بعد عودتهم من تونس.
وتجمع أحباء النادي “الأهلي” في ملعب المرحوم عقيلة بالعون؛ لدعم وتشجيع فريقهم الذي يستعدّ لخوض منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية.
وحضر تدريبات، أمس، جميع اللاعبين، باستثناء اللاعبين الذين التحقوا بالمنتخب الوطني، كما شهدت الحصة التدريبية حضور اللاعبين المصابين، على رأسهم حارس المرمى مراد الوحيشي والمهاجم محمد التاورغي.
وتعتبر هذه التدريبات هي الأولى لـ”الأهلي” تحت قيادة المدرب الصربي في مدينة بنغازي، حيث باشر “الأهلي” تدريباته، الفترة الماضية، في القاهرة، وقدّم أداءً مميزًا أمام “الترجي” في دوري أبطال أفريقيا، وكان قريبًا من التأهّل لدور المجموعات.
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