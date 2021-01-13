“الأهلي بنغازي” يستأنف تدريباته في مقرّه التاريخي

باشر “الأهلي بنغازي” تدريباته في ملعب النادي بحي الزيتون، مساء أمس، عقب الراحة السلبية التي منحها المدرب للاعبين بعد عودتهم من تونس.

وتجمع أحباء النادي “الأهلي” في ملعب المرحوم عقيلة بالعون؛ لدعم وتشجيع فريقهم الذي يستعدّ لخوض منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وحضر تدريبات، أمس، جميع اللاعبين، باستثناء اللاعبين الذين التحقوا بالمنتخب الوطني، كما شهدت الحصة التدريبية حضور اللاعبين المصابين، على رأسهم حارس المرمى مراد الوحيشي والمهاجم محمد التاورغي.

وتعتبر هذه التدريبات هي الأولى لـ”الأهلي” تحت قيادة المدرب الصربي في مدينة بنغازي، حيث باشر “الأهلي” تدريباته، الفترة الماضية، في القاهرة، وقدّم أداءً مميزًا أمام “الترجي” في دوري أبطال أفريقيا، وكان قريبًا من التأهّل لدور المجموعات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية