ضبط 30 مهاجرا غير شرعي غرب مدينة تازربو

أعلنت السرية المقاتلة المتمركزة بمدينة تازربو التابعة لكتيبة «سُبل السلام» الكُفرة بالجيش ، ضبط عـدد من الآليات على متنها 30 مهاجرا غير شرعي غرب مدينة تازربو.

وأوضحت كتيبة سبل السلام على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” أن المهاجرين من الجنسية السودانية والتشادية، حيث تم إحضارهم على الفور إلى مدينة الكُفرة وتسليمهم إلى مركـز الإيواء والترحيل لترحيلهم إلى دولهـم.

وأفادت الكتيبة أنه تم ضبط الآلية وعلى متنها بضائع مهربة وجرار زراعي كان سيتم تهريبه إلى إحدى دول الجـوار.

وجعلت الفوضى من ليبيا نقطة انطلاق مفضلة لآلاف المهاجرين غير الشرعيين الراغبين في عبور البحر الأبيض المتوسط باتجاه أوروبا منذ أحداث 2011، إذ يستغل المهربون الفوضى التي تسود ليبيا لنقل عشرات الآلاف من المهاجرين سنويًّا باتجاه أوروبا، فيما يشكو الأوروبيون باستمرار من تفاقم الأزمة، وتعاني الجهات المختصة نقصًا كبيرًا في الإمكانات لمحاربة مهربي وتجار البشر والمهاجرين غير الشرعيين.

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