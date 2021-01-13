عقيلة صالح في فرنسا لاستجداء الدعم الدولي لتولي الرئاسي الجديد

أجرى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، والوفد الرسمي المرافق له عدد من المباحثات مع نظرائهم الفرنسيين بمجلس الشيوخ الفرنسي.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، في تصريح خاص لليبيا 24 إن صالح التقى برئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرارد لارشيه بمكتبه في مقر المجلس، وقام صالح مع نظيره الفرنسي والوفد المرافق له بجولة داخل مقر مجلس الشيوخ .

وأفاد بليحق، بأن صالح والوفد الرسمي المرافق له اجتمعوا مع رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي ونائبه وعدد من رؤساء اللجان وأعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي، لبحث الأوضاع في ليبيا على كافة الأصعدة كما تناول اللقاء التعاون الثنائي بين المجلس والتواصل المستمر على مستوى رئاستي المجلس واللجان النوعية بما يخدم مصلحة البلدين.

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