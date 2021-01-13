تركيا تواصل تدريب مليشيات “الوفاق” بالمخالفة لاتفاق “5+5”

واصلت تركيا تحديها للاتفافيات الدولية بشأن ليبيا، بتدريبها عناصر ضمن مليشيات “بركان الغضب” رغم توقيع اتفاق جنيف “5+5”.

ونشر المركز الإعلامي لما تعرف “عملية بركان الغضب” على “فيسبوك” صوراً تُظهر ما سماها “جانباً من عمليات التدريب على العمليات النوعية القتالية والتكتيكات الدفاعية لأفراد قوات الجيش الليبي ضمن برنامج تدريبي ينفذه الجيش التركي لقواتنا المسلحة في إطار مذكرة التعاون الأمنية العسكرية المبرمة بين البلدين” وفق قوله.

وتخالف تركيا نص البند الثاني من اتفاق جنيف “5+5” العسكري لوقف إطلاق النار في ليبيا، والذي ينص على وقف عمليات التدريب وخروج القوات الأجنبية في غضون 90 يوماً من الاتفاق.