أوفيتشا يدعو اللجنة الاستشارية لتمهيد الطريق نحو سلطة تنفيذية موحدة

أكد السفير الألماني لدى ليبيا أولفر أوفيتشا، اليوم الأربعاء، تشجيع بلاده للجنة الاستشارية على الاستفادة من اجتماع اليوم في جنيف لتمهيد الطريق نحو سلطة تنفيذية موحدة

وقال أوفتشا في تغريدة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن العملية السياسية في ليبيا «تدخل مرحلة حاسمة»، داعيا أعضاء اللجنة وجميع الأطراف السياسية المعنية، إلى الاستفادة القصوى من التنسيق مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وتمهيد الطريق نحو سلطة تنفيذية موحدة.

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