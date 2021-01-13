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مجلس المشري: نتبنى حق الليبيين الأصيل بقول كلمتهم في مشروع الدستور

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

عقدت ما تعرف “لجنة المسار الدستوري اجتماعَها الثاني”، بمقر مجلس الدولة الاستشاري، برئاسة النائب الثاني “صفوان المسوري” اليوم الأربعاء.

بحسب بيان “مجلس الدولة”: “افتتح “صفوان” الاجتماع بالحديث عن مستجدات الحوار ومساراته المختلفة، وعن حرص المجلس ودوره في إنجاح كل هذه المسارات، كما تناول الاجتماع مقترحات وآليات لعمل اللجنة، انطلاقاً من الخطوط العريضة التي يتبناها المجلس، وأهمها حق الليبيين الأصيل في قول كلمتهم في مشروع الدستور المُنجز من الهيئة التأسيسية المنتخَبة” على حد تعبيره.

أضاف البيان أن لجنة مشروع الدستور بمجلس الدولة متكونة من خمسة عشر عضواً، ثلاثة عشر منهم كممثلين عن الدوائر، واثنين كممثلين عن المكونات والمرأة، وتم تشكيلها عن طريق الانتخاب في الجلسة رقم ( 56 )، بتاريخ 3 يناير 2021، وذلك لتمثيل المجلس في مسار الحوار الدستوري، وفق قولهم.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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