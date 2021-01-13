مصادر تكشف حيلة الوفاق لاحتواء غضب مرتزقة أردوغان وإفشال المصالحة

أفادت مصادر إعلامية، اليوم الأربعاء، بأن وزارة الداخلية بحكومة الوفاق غير المعتمدة تسابق الزمن للانتهاء من خطة شرعنة المليشيات، للسيطرة على غضب مرتزقة أردوغان.

وذكرت المصادر أن داخلية الوفاق أعلنت في بيان صادر عنها بدء أول دورة تدريبية لدمج المليشيات المسلحة واستيعابهم بالمؤسسة الأمنية، السبت المقبل، موضحة أن ذلك سيتم في مقر معهد تدريب ضباط الشرطة، بالعاصمة طرابلس، في خطوة تهدف إلى تأهيلهم للانخراط في العمل الشرطي والأمني، بحسب البيان.

ونقلت المصادر عن مراقبين قولهم، إن وزارة داخلية الوفاق تسعى للسيطرة على غضب مرتزقة أردوغان المتصاعد، بإغرائهم والمليشيات المسلحة بضمهم إلى المنظومة الأمنية في ليبيا، مشيرين إلى أن الخطوة التي اتخذتها داخلية الوفاق تخالف اتفاق جنيف الموقع بين أطراف اللجنة العسكرية الليبية المشتركة برعاية أممية في 23 أكتوبر الماضي.

وتنص الفقرة الرابعة من الاتفاق على بدء عملية حصر وتصنيف المجموعات والكيانات المسلحة بجميع مسمياتها على كامل التراب الليبي، سواء التي تضمها الدولة أو التي لم يتم ضمها، ومن ثم إعداد موقف عنها من حيث قادتها وعدد أفرادها وتسليحها وأماكن وجودها، وتفكيكها.

وكان ما يسمى بالمرصد السوري، قد كشف في بيان صدر قبل يومين، عن تصاعد الاستياء في صفوف المرتزقة السوريين بسبب الاحتيال عليهم ماديًا، عبر المتاجرة برواتبهم الشهرية واقتطاع قسم كبير منها، فضلاً عن التأخير بتسليمهم إياها.

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