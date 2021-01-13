عمران: اللجنة القانونية منقسمة ولم تتمكن من التوافق على مقترح محدد

قالت عضو الهيئة التأسيسية لمشروع الدستور نادية عمران، اليوم الأربعاء، إن المهام الموكلة للجنة القانونية هي تقديم مقترحات للجنة الدستورية للمساعدة فقط في تحديد آلية اختيار السلطة التنفيذية والقاعدة الدستورية.

وأوضحت عمران في تصريحات صحفية أن أعضاء اللجنة القانونية منقسمون، ولم يتمكنوا من التوافق على مقترح محدد، مشيرة إلى أنه تم تقديم مقترحات فردية أو جماعية بخصوص القاعدة الدستورية يتمحور أغلبها حول الاستفتاء على مشروع الدستور أو اعتماده.

وأشارت عمران إلى أنه من المفترض تقديم مقترحات اللجنة القانونية حال التوافق عليها إلى اللجنة الدستورية لمساعدتها في التوافق، مؤكدة أنه من المزمع أن تلتقي اللجنة الدستورية المشكلة من 15 عضوًا من مجلس النواب و15 عضوًا من ما يسمى بمجلس الدولة في الفترة المقبلة بالقاهرة.

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