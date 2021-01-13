المبنى الجديد لمصلحة الأحوال في سرت يتعرض للسرقة والتخريب

أخبار ليبيا 24 – خاص

تعرض مبنى مصلحة الأحوال المدنية في مدينة سرت لأعمال تخريبية متعمدة، وسرقه من قبل مجهولين، مساء أمس الثلاثاء.

وقال مساعد مدير مكتب سرت الخدمي خالد السائح – في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24 – اليوم الاربعاء، إن المقر الذي تعرض لأعمال تخريبية وسرقة هو المبنى الجديد الذي تمت صيانته وتجهيزه بالكامل، وليس المقر القديم الذي يحوى الأرشيف.

السائح أوضح، أن محتويات المبنى تعرضت للتخريب والسرقة، حيث تمت سرقة معدات وأسلاك كهربائية والأبواب الداخلية تم فكها، وتحطيم الأبواب الخارجية، مشيراً إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها المبنى للسرقة والتخريب.