“صالح” يبحث سبل التعاون مع مجلس الشيوخ الفرنسي

بحث رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، والوفد الرسمي المرافق له، مع رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي ونائبه وعدد من رؤساء اللجان وأعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي؛ الأوضاع في ليبيا على كافة الاصعدة، كما تناول اللقاء، التعاون الثنائي بين المجلس، والتواصل المُستمرّ على مستوى رئاستيْ المجلس واللجان النوعية، بما يخدم مصلحة البلديْن الصديقيْن.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، فقد أجرى الوفد عددًا من المباحثات مع نظرائهم الفرنسيين بمجلس الشيوخ الفرنسي، كما التقى رئيس مجلس النواب رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرارد لارشيه، بمكتبه بمقر المجلس، وقام “صالح”، والوفد المرافق له، بجولة داخل مقر مجلس الشيوخ، تضمّنت حضور جزء من الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الفرنسي.

وعبّر “صالح”، خلال الزيارة، عن شكره وتقديره لمجلس الشيوخ الفرنسي لحفاوة الاستقبال، وكرم الضيافة، كما قدم شكره للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون وجمهورية فرنسا، لانشغاله بالشأن الليبي ودعمه للحلّ السياسي، وصولاً إلى تشكيل سلطة تنفيذية مُوحّدة، عن طريق الحوار ودعم وقف إطلاق النار والحفاظ على سيادة ليبيا وعدم التدخل الخارجي في شؤونها.

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