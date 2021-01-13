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“باشاغا” يبحث مشاكل أوراق الثبوتية التي تُواجه الطوارق

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث وزير الداخلية المفوّض بحكومة “الوفاق”، فتحي باشاغا، صباح اليوم الأربعاء، مع رئيس مصلحة الأحوال المدنية، محمد بالتمر؛ أبرز المشاكل والعراقيل، التي تُواجه قبائل الطوارق؛ لوضع الحلول العاجلة لها، إضافة إلى متابعة أعمال اللجان المُشكّلة بخصوص متابعة مشاكل الطوارق.

وتم ذلك، خلال الاجتماع الذي عقد بديوان وزارة الداخلية في طرابلس، بحضور رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب المكلف عميد دكتور يوسف مراد، ومدير مكتب وزير الداخلية عميد أحمد الطويبي.

وطالب “باشاغا”، خلال الاجتماع، بضرورة تقديم تقرير عن أعمال هذه اللجان، بشكل دوري، وما توصلت إليه من إجراءات تخدم مصالح قبائل الطوارق.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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