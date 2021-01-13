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أعضاء هيئة التدريس بجامعة صبراتة يحتجون لتأخر مرتباتهم

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

نظم عدد من أعضاء هيئة التدريس وقفة احتجاجية أمام إدارة جامعة صبراتة، شملت أعضاء هيئة التدريس والمعيدين، مطالبين بصرف مرتباتهم التي مر على موعدها أكثر من سنتين.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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