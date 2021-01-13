أعضاء هيئة التدريس بجامعة صبراتة يحتجون لتأخر مرتباتهم

نظم عدد من أعضاء هيئة التدريس وقفة احتجاجية أمام إدارة جامعة صبراتة، شملت أعضاء هيئة التدريس والمعيدين، مطالبين بصرف مرتباتهم التي مر على موعدها أكثر من سنتين.

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