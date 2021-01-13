ارتفاع حاد في أسعار الخبز بمدينة جالو

تشهد مدينة جالو منذ ما يقارب الشهر أزمة حادة في الخبز، بسبب ارتفاع سعره، حيث وصل سعر الرغيف إلى ربع دينار في بعض المخابز، كما باعت بعضها الثلاثة أرغفة بدينار.

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