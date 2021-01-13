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ارتفاع حاد في أسعار الخبز بمدينة جالو

تم النشر منذُ 54 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

تشهد مدينة جالو منذ ما يقارب الشهر أزمة حادة في الخبز، بسبب ارتفاع سعره، حيث وصل سعر الرغيف إلى ربع دينار في بعض المخابز، كما باعت بعضها الثلاثة أرغفة بدينار.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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