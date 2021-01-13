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عقد أولى جلسات اللجنة الاستشارية للحوار في جنيف “صور”

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انطلقت اليوم أولى جلسات اجتماعات اللجنة الاستشارية المُنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، في جنيف.

وافتتحت الجلسة بالنشيد الوطني، تلته كلمة افتتاحية من الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا، ستيفاني وليامز.

ومن المُقرّر أن تعقد اللجنة جلساتها في الفترة ما بين 13 إلى 16 يناير الجاري، في قصر الأمم المتحدة في جنيف.

يُشار إلى أن اللجنة الاستشارية التي تم تأسيسها مؤخرًا، بولاية محددة، ستكون مهمتها الرئيسة مناقشة القضايا العالقة ذات الصلة باختيار السلطة التنفيذية الموحّدة، وتقديم توصيات ملموسة وعملية لتقرر بشأنها الجلسة العامة للملتقى.

ويمثّل أعضاء اللجنة الـ 18 تنوعًا جغرافيًا وسياسيًا واسع النطاق، وتضمن اللجنة مشاركة المرأة والشباب والمكوّنات الثقافية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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