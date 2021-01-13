أمسية ثقافية تحت شعار “الهوية تجمعنا” بمناسبة رأس السنة الأمازيغية بنالوت

أقام أمازيغ ليبيا أمسية ثقافية بمناسبة رأس السنة الأمازيغية في مدينة نالوت، تحت شعار “الهوية تجمعنا”.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
قد يعجبــــك أيضـــاً
عقد أولى جلسات اللجنة الاستشارية للحوار في جنيف “صور”
تم النشر منذُ دقيقتين
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
السفارة الفرنسية: السلطة التنفيذية الليبية الموحدة ضرورة للوصول إلى الانتخابات
تم النشر منذُ 5 دقائق
مصدر الخبر / بوابة الوسط
ارتفاع حاد في أسعار الخبز بمدينة جالو
تم النشر منذُ 6 دقائق
مصدر الخبر / قناة ليبيا
مطالبات لمالية الوفاق بإعفاء موظفيها من قرار خصم المرتبات
تم النشر منذُ 6 دقائق
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
أضف تعليقـك