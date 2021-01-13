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أمسية ثقافية تحت شعار “الهوية تجمعنا” بمناسبة رأس السنة الأمازيغية بنالوت

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أقام أمازيغ ليبيا أمسية ثقافية بمناسبة رأس السنة الأمازيغية في مدينة نالوت، تحت شعار “الهوية تجمعنا”.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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