السفارة الأمريكية في طرابلس تعلن عن إجراءات جديدة للسفر إلى الولايات المتحدة

قالت السفارة الأمريكية في طرابلس، إنه ابتداءً من 26 يناير2021، يجب على جميع المسافرين (مواطنين أمريكيين، مقيمين دائمين قانونيين في الولايات المتحدة، ومواطنين أجانب) المغادرين من بلد أجنبي إلى الولايات المتحدة تقديم الدليل على اختبار COVID-19 سلبي أو التوثيق قبل المغادرة من التعافي من COVID-19.

أضافت السفارة في بيان: “يجب أن يكون الاختبار السلبي قبل المغادرة اختبارًا فيروسيًا (RT-PCR) تم إجراؤه على عينة تم جمعها قبل ثلاثة أيام من مغادرة الرحلة من البلد الأجنبي”.

أضافت: “إذا تعافى المسافر من COVID-19، فيمكنه بدلاً من ذلك السفر مع وثائق مكتوبة أو إلكترونية لنتائج اختبار فيروسي إيجابي (RT-PCR) تؤكد الإصابة السابقة بـ SARS-CoV-2 خلال الـ 90 يوما المنقضين ووثيقة من مقدم رعاية صحية مرخص أو مسؤول صحة عامة يفيد بأنه قد تم السماح للراكب بالسفر”.

وأكدت السفارة أنه سيُطلب من جميع الركاب أيضًا إكمال النموذج المعد للغرض على موقع الويب من طرف مركز السيطرة على الأمراض (CDC) للإعلام عن تلقي نتيجة اختبار سلبية أو التعافي من COVID-19 بعد إصابة سابقة بـه والقدرة على السفر، مع الاحتفاظ بنسخة من المستندات المطلوبة لتقديمها إلى شركة الطيران و / أو عند الطلب من طرف وكيل الحكومة الأمريكية أو هيئة الصحة العامة.

وتوصي سفارة الولايات المتحدة في تونس جميع المسافرين الذين يخططون السفر إلى الولايات المتحدة الاطلاع على توجيهات الصحة العامة الكامل الموجود على موقع الويب الخاص بمركز الولايات المتحدة لمكافحة الأمراض والتخطيط وفقًا لذلك.