ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

13 January, 2021

كشف مصدر في مجلس الأمن الدولي أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يدرس ترشيح المنسق الأممي المعني بليبيا يان كوبيش، لمنصب المبعوث الخاص للمنظمة إلى هذه البلاد.

وقال المصدر، في تصريح صحفي إن الأمين العام يدرس ترشيح كوبيش لمنصب المبعوث الخاص المعني بليبيا، مشيرا إلى أنه لم يقترحه بعد رسميًا على مجلس الأمن للمصادقة عليه.

يشار أن يان كوبيتش هو الممثل الخاص للأمين العام لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي). يشغل هذا المنصب منذ 5 فبراير 2015، وقد شغل قبلها منصب الممثل الخاص للأمين العام لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان (يوناما)، كما شغل منصب الأمين التنفيذي لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا ووزير خارجية سلوفاكيا والممثل الخاص للاتحاد الأوروبي في آسيا الوسطى.

وكان المبعوث السابق للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة ،قدّم في 20 مارس /آذار 2020 استقالته من مهمته عبر تغريدة على تويتر، تناقلتها الكثير من وسائل الإعلام الدولية. وبرر سلامة استقالته بكونها راجعة لأسباب صحية.