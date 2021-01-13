الأمم المتحدة تدعو الاتحاد الأوروبي للمساهمة في مراقبة وقف إطلاق النار بليبيا

أكد الاتحاد الأوروبي تسلمه طلباً رسمياً من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من أجل مساهمة خبراء أوروبيين في آلية مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا.

وقال المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، اليوم الأربعاء، إن الاتحاد يبحث مع الشركاء صيغ المشاركة بعملية مراقبة وقف إطلاق النار.

وأكد ستانو، على موقف الاتحاد الأوروبي المصمم على تقديم كل ما بوسعه من مساعدات والتعاون مع الأمم المتحدة من أجل حل النزاع في ليبيا، إلا أنه قال: “لكننا نرى أن الآلية المقترحة لإرسال بعثة لمراقبة وقف إطلاق النار غير جاهزة حالياً”.

وأشار ستانو، إلى أن الاتحاد الأوروبي لم يقدم أي رد رسمي على طلب الأمم المتحدة بعد، مشدداً على أن الموقف الأوروبي سيصدر عندما تحصل بروكسل على كافة المعلومات والتفاصيل اللازمة.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو غوتيرتش، أوصى في تقرير رفعه لمجلس الأمن، في مستهل الشهر الجاري، بنشر مراقبين تحت مظلة الأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار في البلاد.

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