البعثة الأممية: موعد الانتخابات في ليبيا ثابت وهدف لا يمكن التخلي عنه

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، انطلاق اجتماع اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، اليوم الأربعاء، في مدينة جنيف السويسرية.

البعثة الأممية ذكرت في بيان لها، أن اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي الليبي، تعقد اجتماعًا مباشرًا هذا الأسبوع في قصر الأمم المتحدة في جنيف، في الفترة من الثالث عشر حتى السادس عشر من يناير الجاري.

وبيّنت أنه تم تأسيس اللجنة الاستشارية مؤخرًا، بولاية محددة زمنيًا بشكل صارم، على أن تكون مهمتها الرئيسية مناقشة القضايا العالقة ذات الصلة باختيار السلطة التنفيذية الموحدة وتقديم توصيات ملموسة وعملية لتقرر بشأنها الجلسة العامة للملتقى.

وأكدت أنه سيظل موعد الانتخابات في الرابع والعشرين من ديسمبر 2021م، أمرًا ثابتًا بالنسبة إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وأنه مبدأ إرشادي وهدف لا يمكن التخلي عنه.

وفي ختام بيانها، أوضحت أن أعضاء اللجنة الـ18 يمثلون تنوعًا جغرافيًا وسياسيًا واسع النطاق وتضمن اللجنة مشاركة المرأة والشباب والمكونات الثقافية.