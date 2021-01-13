السفارة الفرنسية :حان الوقت للاستجابة لرغبة التغيير والسيادة

قالت سفارة فرنسا لدى ليبيا، اليوم الأربعاء، أن السلطة التنفيذية الليبية الموحدة ضرورية للوصول بليبيا إلى الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021، مشيرة إلى أن الوقت قد حان للاستجابة لرغبة الليبيين في التغيير والسيادة.

و تمنت السفارة في بيان لها النجاح للجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي الليبي برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا خلال اجتماعها اليوم.

و انطلقت صباح اليوم اجتماعات اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي، في قصر الأمم المتحدة في جنيف بسويسرا، و تستمر حتى السبت المقبل ،وذلك لمناقشة المقترحات حول آلية الاختيار وإجراءات الترشيح للسلطة التنفيذية.

تتمنى 🇫🇷 كل النجاح لاجتماع اللجنة الاستشارية #الحوار_السياسي_الليبي @UNSMILibya في جنيف. سلطة تنفيذية موحدة 🇱🇾 ضرورية للوصول بـ 🇱🇾 إلى الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021. حان الوقت للاستجابة لرغبة 🇱🇾 في التغيير والسيادة pic.twitter.com/zelwnKCvb4