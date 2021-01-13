اللجنة المالية المشتركة تباشر اجتماعاتها لمناقشة آليات ومعايير إعداد الميزانية الموحدة

أعلنت وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني، أن اللجنة المالية المشتركة باشرت اليوم الأربعاء، اجتماعاتها لمناقشة آليات ومعايير إعداد الميزانية الموحدة وفقا لقواعد ومبادئ إعداد الميزانية العامة.

وأشارت وزارة المالية عبر صفحتها على «فيسبوك» إلى أن اللجنة باشرت اجتماعها «عبر تطبيق زوم»، وذلك «تنفيذاً لما تم الاتفاق عليه بمدينة البريقة يوم أمس الثلاثاء» خلال اجتماع ضم ممثلين عن حكومة الوفاق الوطني والحكومة الموقتة ومصرف ليبيا المركزي.

وخلص اجتماع البريقة إلى التأكيد على ضرورة الاتفاق على تحديد حجم الإنفاق الحكومي والتأكيد على مبدأ «كفاءة الإنفاق»، إضافة إلى «تشكيل لجنة مالية موحدة مناطة بتنفيذ الترتيبات التي تم الاتفاق عليها من خلال الموارد المقدرة للعام المالي 2021». والاتفاق على «إعداد تصور نهائي للميزانية العامة خلال الايام المقبلة تمهيدًا لعرضها على حكومة الوحدة الوطنية القادمة»، حسب ما أعلنته وزارة المالية بحكومة الوفاق عبر صفحتها على «فيسبوك».

وشارك في الاجتماع من جانب حكومة الوفاق الوطني كل من المفوض بوزارة الخارجية والتعاون الدولي محمد الطاهر سيالة، والمفوض بوزارة المالية، فرج بومطاري، ومن جانب الحكومة الموقتة، وكيل وزارة المالية والتخطيط المكلف تسيير مهام الوزارة بالحكومة الموقتة، مراجع غيث، ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي في البيضاء، علي الحبري.

– البعثة الأممية ترحب باجتماع توحيد الميزانية وتعتبره «خطوة ضرورية»

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ورحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، باجتماع البريقة، معتبرة أن «هذا التعاون الليبي- الليبي مشجعًا وخطوة ضرورية للغاية ينبغي أن تقترن بجهود حقيقية على المسار السياسي لتشكيل حكومة موحدة تكون في وضع أفضل يمكِّنها من تنفيذ الميزانية الموحدة بشكل فعال».

وشددت البعثة على أن توحيد وترشيد الميزانية الوطنية «أمرا بالغ الأهمية لإرساء ترتيبات اقتصادية أكثر ديمومةً وأكثر إنصافًا ما يلبي احتياجات الليبيين كافة بما في ذلك تحسين الخدمات الأساسية، ويلبي الحاجة الملحة لإصلاح البنية التحتية المتدهورة في البلاد، لاسيما شبكة الكهرباء»، داعية إلى «صياغة الميزانية بطريقة تتسم بالشفافية مع توفير الدعم الفني اللازم من المؤسسات المالية الدولية».

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