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لجنة المسار الدستوري تبحث سبل تنفيذ الاستفتاء على مشروع الدستور

تم النشر منذُ 7 دقائق
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أعلن المكتب الإعلامي لما يسمى بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، أن لجنة المسار الدستوري ناقشت السبل الكفيلة لإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور، ومعالجة العوائق الذي تواجه عملية الاستفتاء.

وأوضح المكتب، في بيان عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن ذلك جاء خلال الاجتماع الثالث الذي عقدته اللجنة اليوم، بحضور رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات “عماد السايح”، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

وذكر المكتب، أن الاجتماع من أجل الوصول إلى مرحلة الاستقرار المنشودة، وتأكيدا على حق الليبيين الأصيل في الاستفتاء على مشروع الدستور المُنجز من الهيئة التأسيسية المنتخبة.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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  • ياسلام على غباوة الخرفان يتمسكون باستفتاء فى ظل الاحتلال ومليشبات ارهابية حتما ستزور النتيجة لصالحها ولو كنتم تحترموا ارادة الشعب فان مجلسه المنتخب ايضا اختار المشير خليفة حفتر قائدا عاما للجيش الوطنى بنصاب قانونى وايضا لم بختار سوى حكومة شرعية واحدة هى حكومة عبدالله الثنى ام انكم من المقتسمين تؤمنون ببعض الكتاب وتكفروا بالبعض الاخر

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