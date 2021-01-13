لجنة المسار الدستوري تبحث سبل تنفيذ الاستفتاء على مشروع الدستور

أعلن المكتب الإعلامي لما يسمى بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، أن لجنة المسار الدستوري ناقشت السبل الكفيلة لإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور، ومعالجة العوائق الذي تواجه عملية الاستفتاء.

وأوضح المكتب، في بيان عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن ذلك جاء خلال الاجتماع الثالث الذي عقدته اللجنة اليوم، بحضور رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات “عماد السايح”، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

وذكر المكتب، أن الاجتماع من أجل الوصول إلى مرحلة الاستقرار المنشودة، وتأكيدا على حق الليبيين الأصيل في الاستفتاء على مشروع الدستور المُنجز من الهيئة التأسيسية المنتخبة.

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