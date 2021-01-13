عبد الله الثني يوجه بدعم حملات التشجير في كافة البلديات

بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الأربعاء آليات تفعيل الاستثمار في قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية، وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع الوزير المختص الدكتور حسن الزيداني.
وناقش السيد الرئيس خلال الاجتماع تفعيل برامج الاستثمارات في هذه القطاعات بما يكفل تعزيز الأمن الغذائي.
وأطلع الوزير، رئيس مجلس الوزراء على حصيلة عمل الوزارة للعام 2020 ميلادي، وخطة عملها للعام الحالي.
وتطرق الاجتماع إلى آلية توفير التحصينات البيطرية والتعجيل بتوفيرها للحد من الأوبئة المتعلقة بالثروة الحيوانية.
وأصدر رئيس مجلس الوزراء تعليماته بدعم حملات التشجير في كافة البلديات، بما يعزز المسطحات الخضراء ويدعم البيئة العامة في البلاد.
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