عبد الله الثني يوجه بدعم حملات التشجير في كافة البلديات

بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الأربعاء آليات تفعيل الاستثمار في قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية، وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع الوزير المختص الدكتور حسن الزيداني.

وناقش السيد الرئيس خلال الاجتماع تفعيل برامج الاستثمارات في هذه القطاعات بما يكفل تعزيز الأمن الغذائي.

وأطلع الوزير، رئيس مجلس الوزراء على حصيلة عمل الوزارة للعام 2020 ميلادي، وخطة عملها للعام الحالي.

وتطرق الاجتماع إلى آلية توفير التحصينات البيطرية والتعجيل بتوفيرها للحد من الأوبئة المتعلقة بالثروة الحيوانية.

وأصدر رئيس مجلس الوزراء تعليماته بدعم حملات التشجير في كافة البلديات، بما يعزز المسطحات الخضراء ويدعم البيئة العامة في البلاد.