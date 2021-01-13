صنع الله والسفير الإيطالي يناقشان إمكانية عودة الشركات النفطية الإيطالية

ليبيا – استقبل رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أمس الثلاثاء بمقر المؤسسة الوطنية في العاصمة طرابلس سفير إيطاليا لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو والوفد المرافق له.

الإجتماع بحث وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للمؤسسة الوطنية للنفط توطيد سبل التعاون المشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط والشركات الإيطالية، ومناقشة مساهماتها في تنفيذ برامج الصيانة المختلفة، وتنفيذ المشاريع التي تسعى المؤسسة الوطنية للنفط لتنفيذها خلال العام 2021، وتم أيضًا مناقشة عودة الشركات الإيطالية المتخصصة في مجال النفط والطاقة للعمل والاستثمار في ليبيا.

من جانبه هنأ السفير الإيطالي رئيس مجلس الإدارة والعاملين بقطاع النفط على عودة الإنتاج ووصوله إلى أرقام كبيرة رغم شح الميزانيات.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية