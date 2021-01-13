وادي عتبة.. معرض النجاح يفتح أبواب الاكتفاء الذاتي

لا يحتاج تنظيم المعارض في بعض الأحيان إلى إمكانيات كبيرة أو لملايين من الدنانير عندما تتوفر الرغبة لإثبات الذات، وهو ما ينطبق على سكان بلدة أم الحمام في بلدية وادي عتبة عندما نظمت مجموعة من المهتمين معرض النجاح للتسوق في دورته الأولى، شمل عددا من المناشط بينها عرض الملابس والأكلات الشعبية ومقتنيات تقليدية تم صناعتها من سكان أم الحمام.

واعتبر القائمون على المعرض الخطوة دافعا كبيرا لتحقيق جزء من الاكتفاء الذاتي وسط ارتفاع أسعار الملابس المستوردة، فالمعرض شهد إقبالا كبيرا على الملابس ووفّر على السكان المال وعناء السفر خارج المدينة، إلى جانب توفير مدخول لأصحاب المرتبات المحدودة في ظل افتقار السيولة النقدية أو خطط إصلاحية، فضلا عن مشاركة فعالة من العنصر النسائي الذي يراه مراقبون حافزا لإقامة معارض مشابهة في مدن الجنوب.

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