حمودة سيالة: دعمي الكامل لعمل “5+5” ودورها الإيجابي

استقبل رئيس مجلس النواب الموازي بطرابلس حمودة أحمد سيالة؛ أعضاء لجنة 5+5 عن حكومة الوفاق، اليوم الأربعاء في مقر ديوان مجلس النواب بالعاصمة طرابلس.

حضر عن اللجنة المذكورة كل من “أحمد أبو شحمة” ، و”مختار النقاصة” ، و”الفيتوري غريبيل” ، و”رضوان الغراري”.

وبحسب بيان “سيالة” أجري هذا الاجتماع لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بالمسار العسكري والأمني؛ وتقديم صورة شاملة عن الوضع العسكري الحالي؛ والمعوقات التي تواجه تنفيذ وقف دائم لإطلاق النار.

وأبدى سيالة اهتمامه بمتابعة مستجدات وتفاصيل إجراءات وقف إطلاق النار، ومتابعة مراحل المسار العسكري والأمني، مؤكدا أهمية الجانب الأمني وتأثيره على العملية السياسية واستقرار البلاد، مبدياً دعمه الكامل للجنة العسكرية والدور الإيجابي الذي تقوم به نحو توحيد المؤسسة العسكرية، وفق قوله.