حزب أخوة إيطاليا: انتشار متطرفي الإخوان في ليبيا يهدد بتسليم البلاد للسلطان أردوغان

ليبيا – أبدت زعيمة حزب أخوة إيطاليا المعارض جورجا ميلوني اقتناعها بأن “ثورات الربيع العربي” تم قمعها بالدم.

وفي معرض ردها على انتقادات من قبل رئيس تحرير صحيفة (لا ستامبا) ماسّيمو جانّيني، أضافت ميلوني: “أنت غاضب يا عزيزي المدير، لأنني اعترضت على سياسة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما في دعمه لثورات الربيع العربي؛ لذلك أنت تنأى بنفسك عن الحركات التحررية للشباب في مصر وتونس والجزائر وسورية، التي قُمعت بالدم أيضًا؟”.

كما أردفت البرلمانية المعارضة: “أخشى أن يكون هناك ما قد غاب عنك من بين أحداث السنوات الأخيرة، فتلك الانتفاضات أدت من بين أمور أخرى، إلى انتشار متطرفي الإخوان المسلمين في جميع أنحاء العالم الإسلامي، قادت إلى نشوب حرب أهلية في ليبيا تهدد بتسليم المنطقة إلى تركيا السلطان أردوغان، فضلًا عن تعزيز الأصولية والإرهاب الإسلامي في أوروبا”.

وتابعت: “لذلك، ليس لدي أي تحفظ في الابتعاد عن الخيارات السياسية التي أدت إلى كل ما سلف ذكره، وبصراحة أيها المدير، أنا لا أكتب هذه الكلمات لتغيير رأيك، ولن أرد أكثر. أنا أكتب للقارئ، لأنه ليس هناك في مسيرتي السياسية ما يجب أن أخجل منه”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية