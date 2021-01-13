ليبيا

بوابة افريقيا الاخبارية -عبدالله الزائدي |

13 January, 2021

أعلن المدعي العام العسكري بالقوات المسلحة العربية الليبية عضو اللجنة العسكرية ( 5+5) اللواء فرج الصوصاع ،الأربعاء ،ان جميع بنود وقف إطلاق النار الدائم المؤرخ في جينيف 23 أكتوبر 2020 جار العمل على تنفيذها والتقيد بها

واوضح المدعي العسكري أن ،جميع المحتجزين لدى القيادة العامة أوضاعهم الصحية جيدة ومعاملتهم حسنة طبقا للقانون الدولي الإنساني والتشريعات المحلية والدولية النافذة ،مؤكدا أن القائد العام المشير خليفة حفتر يتابع أعمال اللجنة ويحث اعضائها على تطبيق ما ورد في الاتفاق في الجانبين الامني والعسكري.

واشار المدعي العام الى التزام اعضاء اللجنة العسكرية بتنفيذ بنود الاتفاق والعمل من اجل تطهير البلاد من القوات الاجنبية والمرتزقة والإرهابيين ،وأثنى المدعي العسكري على دور الحكماء واعيان القبائل في دعم جهود اللجنة خاصة مجال تبادل المحتجزين وفتح الطرق البرية وحفظ وحدة الوطن وتحرير ترابه

وعبر المدعي العسكري عن شكره وتقديره لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على جهودها المستمرة من اجل تنفيذ جميع البنود المترتبة على وقف إطلاق النار.

وبين المدعي العسكري أن اتفاق اطلاق النار ينص على اعادة انتاج النفط وتصديره مراعاة لظروف الليبيين و اعادة فتح الخطوط الجوية غربا وشرقا وجنوبا والبدء في تبادل المحتجزين بين الطرفين حيث تم التبادل على ثلاث مراحل حتى الآن ولازال التبادل مستمرا.