الأوضاع السائدة في ليبيا على طاولة لقاء بوقادوم ووزيرة العلاقات الدولية والتعاون لجنوب أفريقيا

ليبيا – إجتمع وزير الشؤون الخارجية الجزائري، صبري بوقدوم مع وزيرة العلاقات الدولية والتعاون لجنوب أفريقيا، ناليدي باندور في إطار زيارة العمل التي يقوم بها الأول إلى جنوب أفريقيا.

الوزيران استعرضا وفقًا لوكالة “سبوتنيك” الروسية آخر التطورات في بؤر التوتر الرئيسة في القارة، بما في ذلك الأوضاع السائدة في ليبيا والصحراء الغربية ومالي ومنطقة الساحل والوسط والقرن الأفريقي.

وأكد الوزيران أنه يجب مضاعفة الجهود لتحقيق الأهداف الرئيسة والنبيلة للاتحاد الأفريقي الهادفة إلى “إسكات البنادق” و”جعل أفريقيا قارة آمنة ومزدهرة”.