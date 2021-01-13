المؤسسة الوطنية للنفط تعلن تفعيل الاتفاقية المبرمة مع شركة «شلمبرجير» للتدريب

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأربعاء، أنها باشرت تفعيل الاتفاقية المبرمة بينها وبين شركة شلمبرجير في مجال التدريب التقني التخصصي، وفق ما نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».

وقالت المؤسسة إن التدريب «يمثل ركيزة أساسية لتطوير المهندسين في التخصصات الهندسية والجولوجيا والجيوفيزياء لتطويرهم في مجال عملهم، ولخلق أطر فنية متخصصة في مجالات الاستكشاف والانتاج والهندسة النفطية وهندسة المكامن».

وأوضحت المؤسسة أن يوم الاثنين الماضي جرت بمدينة طرابلس امتحان الاختيار للبرنامج التدريبي الأول لعدد من المرشحين من المؤسسة الوطنية للنفط، وشركتي الواحة، وأكاكوس.

وأضافت أن مدير إدارة التدريب والتطوير بالمؤسسة الوطنية للنفط، فخر الدين الشارف، افتحح البرنامج في اليوم الأول، وأكد خلال كلمته على أهمية تطوير العناصر الوطنية، وضرورة مواكبتها للتطورات الحاصلة بالصناعة النفطية العالمية.

وفي اليوم التالي، قالت المؤسسة إن مدينة بنغازي شهدت أيضا اختيار مرشحين من شركات الخليج العربي للنفط، والجوف، وسرت، منوهة إلى أن البرنامج التدريبي سيبدأ يوم 31 يناير الجاري لمدة خمسة أسابيع من التدريب النظري والعملي.

وأكدت المؤسسة أن التدريب العملي سيكون بالحقول النفطية، مشيرة إلى أن البرنامج التدريبي تشرف عليه شركة «شلمبرجير» للخدمات النفطية وسيقام في مدينة بنغازي.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا