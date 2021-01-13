لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما الروسي: ليبيا تشهد صراعًا مسلحًا طال أمده

ليبيا – قال ليونيد سلوتسكي رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما الروسي إن تطبيع العلاقات بين دول الخليج العربي سينعكس إيجابيًا على الوضع في ليبيا التي تشهد صراعًا مسلحًا طال أمده، بحسب قوله.

سلوتسكي اعتبر خلال مقابله أجرته معه وكالة “روسيا اليوم” أن استمرار العنف يصب فقط في مصلحة أولئك الذين يهتمون لأسباب مختلفة بازدهار الفوضى وغياب القانون في شمال إفريقيا، وكذلك في عدم استعادة وحدة أراضي ليبيا في المستقبل القريب.

وأضاف: “على الرغم من أهمية مبادرات الأمم المتحدة التي نحتكم إليها ونسترشد بها، إلا أن التسوية المستدامة للنزاع الليبي الداخلي مستحيلة بدون دور فعال لدول الخليج، فضلًا عن دول الجوار الليبي. وإنهاء الخلاف في الخليج يفتح في الواقع آفاقًا جديدة لتحقيق ذلك”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية