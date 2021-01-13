البعثة الأممية: اجتماع جنيف سيستمر حتى 16 يناير.. وموعد الإنتخابات في ديسمبر المقبل هدف لا يمكن التخلي عنه

ليبيا – قالت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا إنه تم اليوم الأربعاء انطلاق اجتماع اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي بالنشيد الوطني الليبي، تلته كلمة افتتاحية من الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني وليامز.

البعثة أوضحت في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي الليبي ستعقد اجتماعًا مباشرًا هذا الأسبوع في قصر الأمم في جنيف في سويسرا، في الفترة من 13 إلى 16 يناير 2021.

ولفتت إلى أنه تم تأسيس اللجنة الاستشارية مؤخرًا، بولاية محددة زمنيًا بشكل صارم، وستكون مهمتها الرئيسة مناقشة القضايا العالقة ذات الصلة باختيار السلطة التنفيذية الموحدة وتقديم توصيات ملموسة وعملية لتقرر بشأنها الجلسة العامة للملتقى.

وأكدت على أن موعد الانتخابات في 24 ديسمبر 2021 سيبقى أمرًا ثابتًا بالنسبة إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وهو مبدأ إرشادي وهدف لا يمكن التخلي عنه.

كما اختتمت منوهةً إلى أن أعضاء اللجنة الـ 18 يمثلون تنوعًا جغرافيًا وسياسيًا واسع النطاق وتضمن اللجنة مشاركة المرأة والشباب والمكونات الثقافية.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية