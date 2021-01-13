الوطنية للنفط تبدأ تفعيل الاتفاقية المبرمة مع شلمبرجير

أخبار ليبيا 24

قالت المؤسسة الوطنية للنفط أنها باشرت تفعيل الاتفاقية المبرمة بينها وبين شركة شلمبرجير، في مجال التدريب التقني التخصصي، والذي يمثل ركيزة أساسية لتطوير المهندسين في التخصصات الهندسية والجولوجيا والجيوفيزياء لتطويرهم في مجال عملهم، وفق بيان المؤسسة اليوم الأربعاء.

وأوضحت المؤسسة أن تفعيل الاتفاقية بدء الاثنين الماضي في طرابلس بإجراء امتحان الاختيار للبرنامج التدريبي الأول لعدد من المرشحين من قبل المؤسسة وشركتي الواحة، واكاكوس، في حين بدء التفعيل في بنغازي يوم الثلاثاء الماضي من خلال اختيار مرشحين من شركات الخليج، والجوف، وسرت.

وأكدت المؤسسة أن البرنامج التدريبي سينطلق في 31 يناير الجاري لمدة خمسة أسابيع من التدريب النظري والعملي، وسيكون التدريب العملي بالحقول النفطية.

وأوضحت المؤسسة أن الاتفاقية تهدف إلى خلق أطر فنية متخصصة في مجالات الاستكشاف والإنتاج والهندسة النفطية وهندسة المكامن.