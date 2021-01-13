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نورلاند: اجتماع اللجنة الاستشارية يأتي في منعطف حاسم بالعملية السياسية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أكد السفير الأميركي في ليبيا ريتشارد نورلاند، في تغريدات له على موقع تويتر، أن اجتماع أعضاء اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي يأتي في منعطف حاسم بالعملية السياسية، وأضاف نورلاند أن أمام أعضاء اللجنة فرصة للتوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل سلطة تنفيذية جديدة، يمكن أن تمهد الطريق للانتخابات.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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