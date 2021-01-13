نورلاند: اجتماع اللجنة الاستشارية يأتي في منعطف حاسم بالعملية السياسية

أكد السفير الأميركي في ليبيا ريتشارد نورلاند، في تغريدات له على موقع تويتر، أن اجتماع أعضاء اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي يأتي في منعطف حاسم بالعملية السياسية، وأضاف نورلاند أن أمام أعضاء اللجنة فرصة للتوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل سلطة تنفيذية جديدة، يمكن أن تمهد الطريق للانتخابات.

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