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نقيب الخبازين: شركات المطاحن العامة والخاصة هي المسؤولة عن ارتفاع أسعار الدقيق

تم النشر منذُ 37 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أكد نقيب المخابز سعيد بوخريص على أن أسباب ارتفاع أسعار الدقيق هي شركات المطاحن العامة والخاصة، فقد قاموا برفع أسعار الدقيق لأعلى مستوى أي 220 دينار، بالإضافة لزيادة أسعار المواد الداخلة في التصنيع، كالخميرة والزيت والملح والسكر.

نقيب الخبازين أضاف في تصريح لقناة “ليبيا بانوراما” أمس الثلاثاء تابعته صحيفة المرصد: “كيف أستطيع مطالبة الخباز بإبقاء سعر الخبز بـ4 دنانير، وبالمقابل شركات المطاحن ترفع الأسعار، هل تعلم الجهات المسؤولة أن الدقيق والمواد الغذائية ارتفعت اسعارها؟”.

وأعرب عن انزعاجه من تحميل المسؤولية كاملة للخبازين، مشيرًا إلى أن جميع شركات المطاحن الخاصة الآن قد يكون لديها مخزون.

 

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليق

  • هذا من قلة الرقابة وقلة الاهتمام من شرطك البلدية المفروض آي شركة خاصة او عامة تتجاوز التسعيرة الموضوعة من الادارة العامة للاقتصاد يتم إقفالها وتشميعها بالشمع الأحمر نهاءيا –
    الان ليبيا تمر بحرب ضروس المفروض التجار والمواطنين يتعاونوا ويقفوا مع بعض صف واحد لين توقف البلاد على ارض صحيحة وتمر سحابة الغم والهم بسلام –
    تلقاهم فبدل ما يكونوا مع يغض –
    تلقاهم يتنافسوا عالقرش ويمتصوا دم المواطنين ويأكلوا فالربا والسحت ليهم ولصغازهم …!!!
    تشوف الدول الاخرى كيف تمر بيهم أزمات ويصبوا مع بعضهم تلقاهم يغنوا فالعمل والمزارع ماشاء الله عليهم – تقول كان يقولوا لا اله الا الله يسبقونا عالجنة النعيم ومعادش تلقوا مكان ليكم فيها … لاحول ولا قوة الا بالله ….. حتى الجراد جاكم وما حرك فيكم شيء ..!!! ومازلتم في طمعكم وجشعكم تقول مقيدينهم ومقمطينهم ومبخرينهم بالفلوس …!!! سبحان الله تفكروا الموت تجيكم حتى فالفراش . لا حول الله …!! والله ريت عجب في عالبلاد والعباد !!

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