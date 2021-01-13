الاتحاد الأوروبي: نبحث بطلب الأمم المتحدة الإشراف على مراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا

ليبيا – أكد الاتحاد الأوروبي تسلمه طلبًا رسميًا من الأمين العام أنطونيو غوتيريش من أجل مساهمة خبراء أوروبيين في آلية إرسال مراقبين دوليين، لمراقبة وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه قبل أشهر.

المتحدث الرسمي الأوروبي بيتر ستانو قال وفقًا لموقع “العربية الحدث”: إن الاتحاد يبحث مع الشركاء صيغ المشاركة والحاجات الدقيقة المتصلة بعملية مراقبة وقف إطلاق النار.

يشار إلى أن اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وافقت على نشر مراقبين دوليين، بشرط ألا يرتدوا زيًا عسكريًا ولا يحملوا سلاحًا، ونشر المراقبين في مثلث أبو قرين – بني جواد – سوكنة، حيث تقع مدينة سرت في وسط المثلث.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية