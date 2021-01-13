السفارة الأمريكية في طرابلس تعلن عن إجراءات جديدة للمسافرين إلى الولايات المتحدة

ليبيا – قالت السفارة الأمريكية في طرابلس، إنه ابتداءً من 26 يناير 2021، يجب على جميع المسافرين (مواطنين أمريكيين، مقيمين دائمين قانونيين في الولايات المتحدة، ومواطنين أجانب) المغادرين من بلد أجنبي إلى الولايات المتحدة تقديم الدليل على اختبار COVID-19 سلبي أو التوثيق قبل المغادرة من التعافي من COVID-19.

السفارة أضافت بحسب المكتب الإعلامي التابع لها في بيان: “يجب أن يكون الاختبار السلبي قبل المغادرة اختبارًا فيروسيًا (RT-PCR) تم إجراؤه على عينة تم جمعها قبل ثلاثة أيام من مغادرة الرحلة من البلد الأجنبي”.

وأردفت: “إذا تعافى المسافر من COVID-19، فيمكنه بدلاً من ذلك السفر مع وثائق مكتوبة أو إلكترونية لنتائج اختبار فيروسي إيجابي (RT-PCR) تؤكد الإصابة السابقة بـ SARS-CoV-2 خلال الـ 90 يوما المنقضين ووثيقة من مقدم رعاية صحية مرخص أو مسؤول صحة عامة يفيد بأنه قد تم السماح للراكب بالسفر”.

وأكدت السفارة أنه سيُطلب من جميع الركاب أيضًا إكمال النموذج المعد للغرض على موقع الويب من طرف مركز السيطرة على الأمراض (CDC) للإعلام عن تلقي نتيجة اختبار سلبية أو التعافي من COVID-19 بعد إصابة سابقة بـه والقدرة على السفر، مع الاحتفاظ بنسخة من المستندات المطلوبة لتقديمها إلى شركة الطيران و /أو عند الطلب من طرف وكيل الحكومة الأمريكية أو هيئة الصحة العامة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية