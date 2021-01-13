المستشار صالح يشيد بالدور الفرنسي في حل الأزمة الليبية

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، برئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرارد لارشيه، في مكتبه بمقر المجلس، وأعرب المستشار صالح عن شكره لمجلس الشيوخ الفرنسي لحفاوة الاستقبال، وأشاد بدعم فرنسا للحل السياسي في ليبيا وصولا إلى تشكيل سلطة تنفيذية موحدة، عن طريق الحوار ودعم وقف إطلاق النار والحفاظ على سيادة ليبيا.

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