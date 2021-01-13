“يان كوبيش”.. مُرشح جديد لمنصب المبعوث الأممي إلى ليبيا

منذ استقالة غسان سلامة في مارس من العام الماضي ما يزال منصب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا شاغرا، ما فتح الباب لنائبته ستيفاني ويليامز بشغل المنصب مؤقتا إلى أن يتم تعيين بديلا لسلامة.

ولم يتمكن أعضاء مجلس الأمن خلال الفترة الماضية من التوصل إلى اتفاق حول المرشح لتولي هذا المنصب، خاصة بسبب موقف الدول الإفريقية التي أصرت على ضرورة تعيين مبعوث تنحدر أصوله من القارة السمراء.

وبحسب وكالة “نوفوستي” الروسية، فإن مصدراً في مجلس الأمن الدولي أكد أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يدرس ترشيح المنسق الأممي المعني بليبيا، يان كوبيش، لمنصب المبعوث الخاص للمنظمة إلى ليبيا، لكنه لم يقترحه بعد رسمياً على مجلس الأمن للمصادقة عليه.

وتقلد كوبيش، المولود عام 1952 في سلوفاكيا عدة مناصب في السابق حيث عمل مديرا لمركز منع الصراعات التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، كما شغل منصب أمين عام منظمة الأمن والتعاون في أوروبا من 1999 إلى 2005، وعمل رئيسا لبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في أفغانستان، إضافة لرئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق «يونامي» من 2015 إلى 2018.

وشغل كوبيش مناصب عدة ومتنوعة قد ترشحه بقوة لأن يتسلم زمام أمور البعثة في ليبيا إذ طرح اسمه رسمياً للمصادقة عليه من مجلس الأمن، وربما يكون أفضل حظاً من المنسق الأممي الخاص المعني بالتسوية في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف الذي وافق عليه المجلس في ديسمبر الماضي، إلا أنه رفض لاحقاً تولي هذا المنصب وأنهى عمله في أجهزة الأمم المتحدة يوم 31 ديسمبر 2020 لأسباب عائلية، حسب ما ذكر.

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