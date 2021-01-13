وزارة الخارجية والتعاون الدولي تناقش التقرير السنوي 2020

عقدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية، يوم أمس، اجتماعا موسعا بقاعة البرلمان في مدينة البيضاء، لمناقشة التقرير السنوي لعام ألفين وعشرين، في مختلف جوانبه السياسية والإدارية والقنصلية، هذا كما تم طرح كافة الزيارات والعلاقات المتبادلة بين دول الجوار والدول الإقليمية التي قامت بها الوزارة خلال العام الماضي.
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قناة ليبيا
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