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وزارة الخارجية والتعاون الدولي تناقش التقرير السنوي 2020

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

عقدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية، يوم أمس، اجتماعا موسعا بقاعة البرلمان في مدينة البيضاء، لمناقشة التقرير السنوي لعام ألفين وعشرين، في مختلف جوانبه السياسية والإدارية والقنصلية، هذا كما تم طرح كافة الزيارات والعلاقات المتبادلة بين دول الجوار والدول الإقليمية التي قامت بها الوزارة خلال العام الماضي.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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