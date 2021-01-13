النمروش: فتحي باشاغا لم يطلعني عن “صيد الأفاعي”

قال وزير الدفاع بحكومة الوفاق صلاح الدين النمروش إن الوزارة لم يكن لديها علم مسبق بعملية صيد الأفاعي التي أطلقتها وزرة الداخلية مؤخرا، وفق قوله،

وأوضح النمروش في تصريح لقناة ليبيا الأحرار الأربعاء خلال زيارته لمدينة زوارة، أن وزارته ترحب بالتعاون مع جميع الوزارات لاستتباب الأمن وحماية المواطنين ، مشيرا إلى أنهم كانوا يأملون التنسيق المسبق بشأن “صيد الأفاعي”، لتحقق العملية أهدافها بالشكل المطلوب، على حد قوله.

وأكد النمروش استمرارهم في بناء الجيش الليبي عبر تخريج الدفعات النظامية من الكليات العسكرية ومراكز التدريب، مضيفا أن شهر فبراير القادم سيشهد دورة تجنيد جديدة، سيعلن عنها بشكل رسمي عبر وزارة الدفاع، وفق قوله.

وفيما يتعلق بآلية الالتحاق بالمؤسسة العسكرية، أوضح النمروش أن أبواب الكليات العسكرية ومعاهد التدريب مفتوحة أمام جميع الطلبة لتقديم ملفاتهم والانتساب للمؤسسة، قائلا إن الدفعات الأخيرة التي جرى تخريجها شهدت إدماج مقاتلين من عملية بركان الغضب التي واجهت العدوان على طرابلس.

وكان وزير الداخلية فتحي باشاغا قد أعلن في تصريح لوكالة أسوشيتد برس الأيام الماضية إطلاق عملية أمنية للقضاء على العناصر الإرهابية واستهداف مهربي البشر تحت اسم صيـد الأفاعي، على حد قوله.