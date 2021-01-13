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جامعة صبراتة تنظم ورشة عمل حول حوكمة إدارة الدراسات العليا

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

نظمت إدارة الدراسات العليا والتدريب بجامعة صبراتة أمس، ورشة عمل بعنوان “حوكمة إدارة الدراسات العليا بالجامعات الليبية وآلية ربطها بوزارة التعليم”، وذلك لتأسيس منظومة إلكترونية تعمل على تسهيل العمل داخل الجامعات.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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