حملة تفتيشية على عدد من المحلات التجارية في العزيزية

أجرى رئيس وأعضاء مركز الحرس البلدي العزيزية، حملة تفتيشية داخل عدد من المحلات التجارية والمصانع والمقاهي في البلدية، لمتابعة الإجراءات الاحترازية المتخذة من أجل الوقاية من فيروس كورونا، بالإضافة إلى التفتيش على تراخيص المحلات وصلاحية المواد المعروضة.

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