مجلس الدولة الاستشاري: “السايح” يشارك باجتماع لجنة المسار الدستوري

شارك رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات “عماد السايح”، بالاجتماع الثالث للجنة المسار الدستوري بمجلس الدولة الاستشاري اليوم الأربعاء.

وقال مجلس الدولة الاستشاري في بيان له طالعته “الساعة 24″، إن الحضور ناقشوا خلال الاجتماع السبل الكفيلة لإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور، ومعالجة العوائق الذي تواجه عملية الاستفتاء، وذلك من أجل الوصول إلى مرحلة الاستقرار المنشودة على أسُس صلبة ومتينة.

وأضاف البيان أن الحضور أكدوا في ذات الوقت على حق الليبيين الأصيل في الاستفتاء على مشروع الدستور المُنجز من الهيئة التأسيسية المنتخبة.