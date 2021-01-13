عاجل // المسماري: فرقاطة عسكرية تركية رست في ميناء الخمس ليوم واحد

أكد الناطق باسم الجيش، أحمد المسماري، اليوم الأربعاء، أن هناك فرقاطة عسكرية تركية رست في ميناء الخمس ليوم واحد.
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أكد الناطق باسم الجيش، أحمد المسماري، اليوم الأربعاء، أن هناك فرقاطة عسكرية تركية رست في ميناء الخمس ليوم واحد.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
يجب ان يكون الرد بتواجد فرقاطات مصرية وفرنسية فى موانئ بنغازى وسرت لتصل الرسالة خاصة ان مصر انتجت منذ يومين فرقاطة شبحية بالتعاون مع فرنسا ومصر لديها القوة البحرية السادسة عالميا وقد تتقدم فى التصنيف القادم مع دعم مستمر لقوتها البحرية اما القوة المدرعة فهى الرابعة عالميا ومن السهل جدا تحركها بريا لحسم اى معركة فى ليبيا لصالح الجيش الوطنى
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