عاجل // المسماري: فرقاطة عسكرية تركية رست في ميناء الخمس ليوم واحد

أكد الناطق باسم الجيش، أحمد المسماري، اليوم الأربعاء، أن هناك فرقاطة عسكرية تركية رست في ميناء الخمس ليوم واحد.

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