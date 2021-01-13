وزير خارجية اليونان: ناقشت القضية الليبية خلال لقائي مع وزير الخارجية الإيطالي

التقى وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، اليوم الأربعاء، نظيره الإيطالي لويجي دي مايو، وناقش الطرفان عدم رغبة إيطاليا في دعم العقوبات ضد تركيا.

وبعد انتهاء اجتماعهما، أوضح وزير خارجية اليونان، أن أثينا على الرغم من احترامها لقرار إيطاليا وموقفها، يود الجانب اليوناني دعمًا إيطاليًا أقوى بشأن مسألة العقوبات ضد تركيا، وفقًا لموقع «جريك سيتي تايمز» اليوناني.

وقال دندياس، «أجرينا محادثة ممتعة وصادقة للغاية مع نظيري الإيطالي لويجي دي مايو، لقد غطينا كل القضايا الثنائية، منها تصديق الجانب الإيطالي على اتفاقنا بشأن المناطق البحرية، وكذلك القضايا الاقتصادية».

وأضاف دندياس: «ناقشنا القضايا الأوسع في المنطقة، والاستفزاز التركي، وأبلغت عن استئناف المحادثات الاستكشافية في 25 يناير، والسلوك التركي في شرق البحر المتوسط والقضايا المتعلقة بليبيا».

واستخدمت إيطاليا إلى جانب ألمانيا وإسبانيا ومالطا والمجر حق النقض ضد العقوبات المفروضة على تركيا على الرغم من انتهاكها المستمر للسيادة الجوية والبحرية اليونانية والقبرصية، ما أدى إلى أزمة المهاجرين في مارس الماضي، واستمرار الاحتلال لشمال قبرص.