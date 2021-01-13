المسماري: القيادة العامة تعمل على تجهيز وحدات خاصة لمحاربة الإرهاب

قال الناطق باسم القيادة العامة اللواء أحمد المسماري، إن «القيادة العامة تعمل على تجهيز وحدات خاصة لمحاربة الإرهاب» ستكون قادرة على التصدي لأي خروقات أمنية في المناطق والمدن الليبية لأنها ستكون مدربة على أعلى المستويات، مؤكدا أن القيادة العامة تدعم أي حوار «ليبي – ليبي داخل البلاد».

وأكد المسماري أن القيادة العامة «ليس تخصصها الحوار السياسي أو الاقتصادي» لكنها ترحب بـ«أي حوار ليبي ليبي داخل البلاد» وإنما تخصصها هو «حوار البنادق ضد الإرهابيين والمجرمين».

وأضاف أن «القيادة العامة لديه استراتيجية تعمل عليها الآن هي تدريب وحدات خاصة لمحاربة الإرهاب متدربة تدريب راقي جدا على يد خبرات في هذا المجال مستوى عالي ستكون قادرة على مجابهة الانفلات الأمني على الأراضي الليبية في اي ساعة وأي مكان»، مؤكدا أن هذه الوحدات ستكون مجهزة بأسلحة خاصة بخلاف القوات البرية أو البحرية أو الجوية.

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