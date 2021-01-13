عبد ربه يبحث “تعاقدات” مؤسسة النفط في بنغازي

بحث رئيس ديوان المحاسبة التابع لمجلس النواب، عمر عبد ربه صالح، إجراءات المصادقة على تعاقدات المؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي برئاسة المبروك سلطان.

ونوقش في الاجتماع الذي عُقد الأربعاء، بحضور رئيس وأعضاء لجنة دراسة العقود المسبقة بديوان المحاسبة وعدد من مديري الإدارات الفنية بالمؤسسة، عقود إنشاء مركز نفطي للصيانة والخدمات الفنية وعقد للخدمات الاستشارية وإمكانية تذليل المعوقات التي تواجه سير العمل والمصادقة على الإجراءات.

وكان صالح طالب في وقت سابق جميع الوزارات والمؤسسات العامة والمصالح والأجهزة ومن في حكمها، بضرورة تطبيق معايير الرقابة وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها.

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