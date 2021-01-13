المحجوب: جار العمل على تنفيذ جميع بنود وقف إطلاق النار

قال مدير إدارةِ التوجيه المعنوي في الجيش، خالد المحجوب، إن المدعي العام العسكري وعضو اللجنة العسكرية 5+5 أكد أن جميع بنود وقف إطلاق النار الدائم الموقع في جنيف 23 أكتوبر 2020 جاري العمل على تنفيذها والتقيد بها.

وأضاف المحجوب في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” أن من ضمن بنود وقف إطلاق النار الجاري تنفيذها هي إعادة إنتاج النفط وتصديره مراعاة لظروف كل الليبيين و إعادة فتح الخطوط الجوية غرباً وشرقاً وجنوباً بالإضافة إلى البدء في تبادل المحتجزين بين الطرفين حيث تم التبادل على ثلاث مراحل حتى الآن ولازال التبادل مستمراً.

وأكد المحجوب أن المحتجزين لدي الجيش أوضاعهم الصحية جيدة جداً ومعاملتهم حسنه طبقاً للقانون الدولي الإنساني والتشريعات المحلية والدولية النافذة.

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